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Kırşehir'de ilçe belediyelerine çöp kamyonu hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kırşehir'in Kaman ve Mucur Belediyelerine 2020 model çöp kamyonu hibe edildi.

12.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:58
Kırşehir'de ilçe belediyelerine çöp kamyonu hibe edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kırşehir 'in Kaman ve Mucur Belediyelerine 2020 model çöp kamyonu hibe edildi.
Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mucur'a yapacakları hizmetin kalitesinin artması ve daha iyi seviyelere ulaşmasında modern donanımlı cihazların katkısının önemli olduğunu belirtti.
İlçenin ihtiyaçlarına göre çözüm üreterek, hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Tüm imkansızlıklara rağmen, çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar imkansız gibi görünen birçok aracı filomuza katarak araç filomuzu genişlettik. Belediyemizden herhangi bir harcama yapmadan çöp kamyonu sorununu çözüme kavuşturduk. Son sistem olarak dizayn ettirdiğimiz çöp kamyonumuz Mucur'a hayırlı olsun." sözlerini kullandı.
Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ise hibe edilen çöp kamyonu ile ilçede temizlik ve çöp toplama çalışmalarının daha kısa sürede yapılacağını ifade etti.
Belediye Başkanları çöp kamyonlarının hibe edilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli'ye katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Kaman, Mucur, Güncel
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