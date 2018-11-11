Kırşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ömerhacılı
ile Çadırlı Kör Mehmet köyü mevkiinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen A.H.Ö. ile H.Ş. yaptıkları kazı yerinde suçüstü yakalandı. Jandarma
ekipleri olay yerinde bir adet kepçe, mezar steli, Roma
döneminden kalan mezar ve kazı malzemeleri ele geçirdi.
3 metreye 2 metre kazı yapan A.H.Ö. ile H.Ş., Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükten sonra adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR
Ömerhacılı,Kaman,Kırşehir
11 Kasım 2018 Pazar 20:42