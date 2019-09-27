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Kırşehir'de kadınlar, kooperatifçilik için bir araya geldi

Kırşehir'de kadınlar, Belediye, TSO ve Kadın Girişimciler Kurulu organizesi ile kooperatifçiliğe ilişkin düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

27.09.2019 13:17Kırşehir'de kadınlar, kooperatifçilik için bir araya geldi
Kırşehir'de kadınlar, Belediye, TSO ve Kadın Girişimciler Kurulu organizesi ile kooperatifçiliğe ilişkin düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik olarak güçlenmesi için düzenlenen toplantı da konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Kadınların üretimde yer almaları toplumsal gelişmişliğimiz açısından da son derece önemlidir. Kadının üretime destek vermesi hem aile ekonomilerine hemde topluma verdikleri katma değerle önemli hale gelir. Belediye olarak bizler, kadının üretime destek olma süreçlerini destekliyoruz"dedi.

Toplantı, Urla Üretici Kadın Kooperatifleri Başkanı Düriye Kayserlioğlu'nun, başarılı kadın kooperatiflerine ait kısa filmler izletmesinin ardından soru cevap bölümü ile devam etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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