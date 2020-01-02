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Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

KIRŞEHİR'de, kanalizasyon hattı çalışması sırasında 4 metrelik çukura düşerek yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

02.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:49 Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

KIRŞEHİR'de, kanalizasyon hattı çalışması sırasında 4 metrelik çukura düşerek yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Belediyesi Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler Sefa (55) ve Halim Şahin (49), Yenice Mahallesi'nde kanalizasyon arızasını gidermek için açılan 4 metrelik çukura düştü. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aydoğan ve Şahin'i işçilerin de yardımıyla çukurdan çıkardı. Yaralanan işçiler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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Kaynak: DHA

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