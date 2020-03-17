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Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı

Kırşehir'i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

17.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:53
Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı
Kırşehir 'i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre Akpınar , Boztepe , Akçakent ilçelerinde sürgünlerinde etkisi ile kapanan 23 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri 4 Greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 kepçe, 2 pikap ile çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırşehir, Boztepe, Akpınar, Güncel

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