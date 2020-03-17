Kırşehir'de, kar yağışı etkisi ile kapanan köy yolları açıldı
Kırşehir'i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
17.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:53
Kırşehir 'i, dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan sürgünlerle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre Akpınar , Boztepe , Akçakent ilçelerinde sürgünlerinde etkisi ile kapanan 23 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri 4 Greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 kepçe, 2 pikap ile çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR
İl Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre Akpınar , Boztepe , Akçakent ilçelerinde sürgünlerinde etkisi ile kapanan 23 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri 4 Greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 kepçe, 2 pikap ile çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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