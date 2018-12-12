Kırşehir'de Kar Yağışının İlçe Merkezli Olması Bekleniyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:39



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:39

Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre karla karışık yağmur bekleniyor.Kırşehir'de Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde aralıklı yağan kar, hayatı bazı bölgelerde olumsuz etkiledi. Kırşehir-Kayseri ve Kırşehir-Kırıkkale karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. İlçelerde kar yağışının etkili olabilme ihtimaline karşı İl Özel İdaresi ekipleri oluşturulan hazır kıta timlerle bekliyor.İl Özel İdaresi tarafından alınan bilgiye göre olumsuz hava şartlarına karşın 7 ekip 60 kişi ile göreve hazır halde bekletiliyor.10 greyder, 8 kar bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 1 dozer, 7 pikap araç, 2 tır olası durumlar için hazırlandı. Kırşehir merkez ve ilçe merkezleri ile köy yolları ulaşıma açık. - KIRŞEHİR