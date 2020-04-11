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Kırşehir'de kavga eden 7 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Kırşehir'de iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

11.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:58
Kırşehir'de kavga eden 7 kişiye
Kırşehir 'de iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
Ahi Evran Mahallesi'nde bir parkın yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya karışan 7 kişi, Ahi Polis Merkezine götürüldü.
Kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası yazıldı.
Öte yandan, Ahi Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları denetimlerde, Aşıkpaşa Mahallesi'nde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye 392'şer lira para cezası kesti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Polis, kavga, Güncel
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