Kırşehir'de kavga eden 7 kişiye "sosyal mesafe" cezası
Kırşehir'de iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.
11.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:58
Ahi Evran Mahallesi'nde bir parkın yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya karışan 7 kişi, Ahi Polis Merkezine götürüldü.
Kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası yazıldı.
Öte yandan, Ahi Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları denetimlerde, Aşıkpaşa Mahallesi'nde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye 392'şer lira para cezası kesti.
Kaynak: AA