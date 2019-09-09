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Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

09.09.2019 10:40 Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Mucur ilçe istikametine gitmekte olan M.D. yönetiminde ki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.D., kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan S.D., R.Y., B.D. ve A.Z. ise sevk edilen ambulanslar ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(İHA)

Kırşehir, Mucur, Güncel

Kaynak: İHA

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