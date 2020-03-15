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Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

KIRŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

15.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:45
Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

KIRŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir- Kayseri yolu Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Neslihan Ç. (42) yönetimindeki 40 ED 210 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki sürücü ile Badesel B. (63), Saliha A. (55), Serpil Ş.(48) ve yaralanırken, Birsen O. (52) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerihe sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Birsen O.'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kırşehir, Kayseri, Mucur, Güncel

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