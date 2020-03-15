Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
15.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:49
Kırşehir 'in Mucur ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Mucur ilçesi İnanç köyü yakınlarında meydana geldi. N.Ç. yönetimindeki 40 ED 210 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada araçta bulunan B.O., kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile otomobilde bulunan B.B., S.A. ve S.Ş., yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın