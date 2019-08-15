Kırşehir'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Obruk köyü yakınlarında meydana gelen olayda, E.A. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası takla attı. Kazada, araç sürücüsü E.A. kaza yerinde hayatını kaybederken, Z.A., H.A., R.A., M.A., H.A., A.Y. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Mucur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR