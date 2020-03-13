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Kırşehir'de kaza: 1 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi yaralandı.

13.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:08
Kırşehir'de kaza: 1 yaralı
Kırşehir 'in Kaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi yaralandı.

Kazada Çağırkan Köyü istikametinde seyreden S.K., yönetimindeki 40 KB 511 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Sürücü S.K., çevre de bulunanların yardımları ile otomobilden çıkartıldı. S.K., ambülansla Kaman ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırşehir, Çağırkan, Kaman, 3. Sayfa

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