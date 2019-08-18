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Kırşehir'de kaza: 5 yaralı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

18.08.2019 15:31 Kırşehir'de kaza: 5 yaralı
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir-Kayseri yolu Hacı Bektaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte M.Ş., B.Ş.,Y.Ş., ve S.K., yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Mucur İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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