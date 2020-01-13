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Kırşehir'de "kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi" verildi

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi, "kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi" düzenledi.

13.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:56Kırşehir'de
Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi, "kısa süreli çözüm odaklı terapi eğitimi" düzenledi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki eğitimi psikolojik destek ekibi gerçekleştirdi.
Eğitime, Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi rehber öğretmenleri ve proje ortaklarından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve rehber öğretmenler katıldı.
Ankara Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurucusu aile terapisti Özden Yılmaz Bilgin tarafından üç gün boyunca teorik anlatımların yapıldığı eğitimde, uygulamalı grup çalışmaları gerçekleştirildi.
Kamu kurumlarının psikososyal destek hizmetlerinde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitime katılanlara katılım belgesi verildi.

Kırşehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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