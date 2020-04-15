Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kırşehir'de koronavirüs fırsatçısı firmaya operasyon

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasadan topladığı çok sayıda maske, eldiven, kolonya, dezenfektan ve tıbbi malzemeyi fahiş fiyatla sattığı ileri sürülen firma sahibi gözaltına alındı.

15.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:14
Kırşehir'de koronavirüs fırsatçısı firmaya operasyon
Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasadan topladığı çok sayıda maske, eldiven, kolonya, dezenfektan ve tıbbi malzemeyi fahiş fiyatla sattığı ileri sürülen firma sahibi gözaltına alındı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kısa süre önce iki şirkete yapılan operasyonların ardından başka bir firmayla ilgili şikayetlerin gelmesi üzerine çalışma başlattı.
Defterdarlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta görevlilerinin de katıldığı operasyonda, polis ekipleri, ambalaj ve çeşitli tüketim ürünleri satılan iş yerinde stoklanmış çok sayıda tıbbi maske, eldiven, kolonya, dezenfektan, tıbbi kıyafet ve hijyen ürünleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan firma sahibi Y.D, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Y.D'nin, piyasadan topladığı maske, eldiven, kolonya, tıbbi giysi ve dezenfektan ürünlerini fahiş fiyattan sattığı ileri sürüldü.

"Koronavirüs tedbirlerine muhalefet" suçlamasıyla para cezası uygulanması için rapor tanzim edilen G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ticaret İl Müdürlüğünün, hazırladığı raporu Ticaret Bakanlığına göndereceği, uygulanacak cezayı oluşturulan kurulun belirleyeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Haberler
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir'de koronavirüs fırsatçısı firmaya operasyon - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Osmaneli Belediyesi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya devam ediyor - Haber 16:25: Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 16:24: Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:24: Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara maske dağıttı - Haber 16:24: Siirt ve Diyarbakır cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler