Kırşehir'de koronavirüs önlemleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında, koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
17.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:32
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında, koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, valilik salonundaki toplantıda, Kırşehir Sağık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut ve birim sorumlusu Suna Kaymaz 'ın yapılan çalışmalarla ilgili sunun yaptığı belirtildi.
Bu hastalık konusunda ülke genelinde halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla iletişim kampanyası hazırlandığı ifade edilen açıklamada, Kırşehir'deki iletişim çalışmalarının Vali Akın'ın himayesinde, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü sorumluluğunda yürütüleceği belirtildi.
Toplantıya Kırşehir'deki tüm kurumların yöneticilerinin katıldığı vurgulanan açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan bilgilendirme materyallerinin halkımıza ulaştırılması amacıyla ülke genelinde yürütülecek kitle iletişimi çalışmaları ile diğer aktivitelerin yanı sıra destek materyallerinin dağıtılması ve bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir. Toplantıda iletişim kampanyası hakkında bilgi verildikten sonra, planın uygulanmasında paydaş kurumların görev ve sorumlulukları belirlenerek destekleri istendi. İlimizdeki paydaş kurumlar ile koordineli çalışma konusunda hassasiyet gösterilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, valilik salonundaki toplantıda, Kırşehir Sağık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut ve birim sorumlusu Suna Kaymaz 'ın yapılan çalışmalarla ilgili sunun yaptığı belirtildi.
Bu hastalık konusunda ülke genelinde halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla iletişim kampanyası hazırlandığı ifade edilen açıklamada, Kırşehir'deki iletişim çalışmalarının Vali Akın'ın himayesinde, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü sorumluluğunda yürütüleceği belirtildi.
Toplantıya Kırşehir'deki tüm kurumların yöneticilerinin katıldığı vurgulanan açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan bilgilendirme materyallerinin halkımıza ulaştırılması amacıyla ülke genelinde yürütülecek kitle iletişimi çalışmaları ile diğer aktivitelerin yanı sıra destek materyallerinin dağıtılması ve bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir. Toplantıda iletişim kampanyası hakkında bilgi verildikten sonra, planın uygulanmasında paydaş kurumların görev ve sorumlulukları belirlenerek destekleri istendi. İlimizdeki paydaş kurumlar ile koordineli çalışma konusunda hassasiyet gösterilecektir." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
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