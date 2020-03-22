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Kırşehir'de koronavirüs tedbirleri

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

22.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:52
Kırşehir'de koronavirüs tedbirleri
Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri çalışmalar kapsamında kent merkezindeki çay ocakları, kafeterya ve lokantaları denetledi.
Vatandaşların yoğunluk gösterdiği alanları da gezen zabıta ekipleri, koranavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürerek, virüsün yayılımını engellemek için denetimler gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, alınan tedbirler kapsamında umuma açık iş yerlerinin koronavirüs tehdidine karşı geçici olarak faaliyetlerinin durdurulduğunu anımsattı.
Kentteki 180 iş yerine uyarılar yapıldığını, 10 oyun salonu, 108 kahvehane ve spor salonlarına tebliğlerin ekipler tarafından yapıldığını vurgulayan Ekicioğlu, vatandaş ve esnafların toplum sağlığı için alınan kararlara uyması gerektiğini ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırşehir, Zabıta, Güncel

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