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Kırşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki gıda denetimleri sürüyor

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında, gıda denetimleri kent genelinde sürdürülüyor.

11.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:36
Kırşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki gıda denetimleri sürüyor
Kırşehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında, gıda denetimleri kent genelinde sürdürülüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirleri önemle uyguladıklarını anımsattı.
Marketler, pazar yerleri, gıda üretim ve satışının yapıldığı tüm alanları denetlediklerini vurgulayan Şahin, "Koronavirüse karşı kurumdaki gıda kontrol görevlilerince denetimlerimiz sürüyor. Gerekli hijyen tedbirleri alarak, üretim yerleri, toplu tüketim alanları, satış merkezlerini denetliyoruz. Denetim yaptığımız alanlarda, hijyen önlemlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıyoruz. Gıda kontrol görevlilerimiz, işletmelerde koronavirüs salgını için alınacak tedbirleri de anlatıyor. Tedbirlerle ilgili broşürler işletme sahiplerine veriyoruz. Hem kendilerinin hem de alışveriş yapan vatandaşların sağlığı için alınması gereken tedbirler konusunda da özellikle uyarılarda bulunuyoruz." dedi.
Vatandaşlardan gıda ve üretim konusunda karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini isteyen Şahin, yapılan bildirimlerin en kısa sürede ekiplerin denetimleriyle değerlendirildiğini de dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kenan Şahin, Kırşehir, Güncel
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