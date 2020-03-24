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Kırşehir'de koronavirüs yasağına uymayan 10 kişiye para cezası

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan yasağa uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

24.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:46
Kırşehir'de koronavirüs yasağına uymayan 10 kişiye para cezası
Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan yasağa uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koronavirüs önlemlerinin takibi için il merkezi ve ilçelerde ekipler oluşturularak çalışma yapıldı.
Merkez ve ilçelerde oluşturulan ekipler, çalışması yasaklanan iş yerleri ve dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yaptı.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 ekip ve ilçelerdeki ekipler, 780 işletmeyi denetledi.
Ekipler, il merkezi ve ilçelerdeki kontrollerinde de yasağa uymayan 65 yaş üstündeki 10 kişiye para cezası uyguladı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırşehir, Güncel

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