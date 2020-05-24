Kırşehir'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 38 yaşındaki hasta, alkışlarla uğurlandı.

24.05.2020 00:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:17
Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 38 yaşındaki hasta, alkışlarla uğurlandı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Akçakent ilçesinde yaşayan ve hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Öcal'ın tedavisi tamamlandı.
12 gün süren tedavi sonucu iyileşen hasta, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşayan Öcal, sağlık çalışanlarıyla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.
Mehmet Öcal, tedavi sürecinde gösterdikleri ilgiden dolayı hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "Sizlere ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, hepiniz var olun, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı. Kırşehir’de Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Öcal, Akçakent, Kırşehir, Güncel, Haber

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