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Kırşehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "başvurusuz buzağı desteği" dönemi

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çiftçilerin evlerinde kalmalarını sağlamak amacıyla başvurusuz buzağı desteği uygulaması başlatıldı.

08.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:00
Kırşehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında
Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çiftçilerin evlerinde kalmalarını sağlamak amacıyla başvurusuz buzağı desteği uygulaması başlatıldı.
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'in 250 bin büyükbaş ve 270 bin küçükbaş hayvan ile Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olduğunu belirtti.
Koronavirüs salgını nedeniyle devletin çiftçilere yaptığı yardımları, Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda ilgililere ulaştırmak için her türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayan Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemelerde sağladığı kolaylıkları da çiftçilere yansıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Hayvan sahiplerinin ve yetiştiricilerin olabildiğince evlerinde kalmaları amacıyla önlemler alındığını anlatan Şahin, il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla tüm köylerdeki buzağı aşılama, küpeleme ve sisteme kayıt işlemlerinin ekipler vasıtasıyla sürdürüldüğünü aktardı.
Muhtarlarla iş birliği yapıldığına işaret eden Şahin, şunları söyledi:
"2019 buzağı desteklemesinde aralık ayında dilekçe vermeyen yetiştiricilerimiz için 1 Nisan'da başlayan 2. dönem başvurularında dilekçe verme zorunluluğu bir defaya mahsus kaldırılmış olup 1. dönem dilekçe veren vermeyen herkes 2. dönem dilekçe vermiş sayılacaktır. Birlik üyesi olup 1. dönem dilekçe vermeyen yetiştiricilerimiz için de İlimiz Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üyeleri adına il ve ilçe müdürlüklerimize destekleme dilekçesi verecektir."
Şahin, "Bakanlığımızın aldığı kararla, koronavirüs sebebiyle bu seneye mahsusu olmak üzere büyükbaş hayvanlarda buzağı destekleri çiftçilerin müracaatı alınmadan verilecek. Ekiplerimiz tarafından kulak küpeleri ve aşıları yapılarak sisteme girilen buzağıların sahipleri müdürlüklere gelmek zorunda kalmayacak. Biz onların ayağına gideceğiz." dedi.
Veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerlerinin gerekli biyogüvenlik önlemlerini alarak aşılama, küpeleme, mezbaha ve sahada sağlık taraması faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Şahin, "İl ve ilçe müdürlüklerimizdeki veteriner hekimlere köyler zimmetlendi. Vatandaşın mağdur olmaması için muhtarlara ilgili veterinerlerin isimleri ve numaraları verilerek aşılama ve küpeleme işlemleri yerinde yapılıyor. Ekipler, izolasyon kuralları ve sosyal mesafeye dikkat ederek çalışma yapıyor. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırşehir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kırşehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'başvurusuz buzağı desteği' dönemi - Haberler

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