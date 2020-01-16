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Kırşehir'de köy içi yolları yenileniyor

Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkez ve 5 ilçede köy içi yollarında yapım ve bakım çalışmalarının devam ettiği belirtti.

16.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:44Kırşehir'de köy içi yolları yenileniyor
Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkez ve 5 ilçede köy içi yollarında yapım ve bakım çalışmalarının devam ettiği belirtti.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerin merkez, , , Çiçekdağı, Kaman, Akpınar, Akçakent ilçelerindeki farklı köylerde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Hazırlanan 2020 planı dahilinde köy içi yollarında bakım ve yapım çalışmaları yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "2020 yılı yol yapım işlerimiz kapsamında vatandaşlarımızdan gelen talepler ve planladığımız programlar kapsamında köy içi yol yapım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yol konusunda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaktır." sözlerini kullandı.
Yılmaz, merkez ve ilçelerdeki çok sayıda köy içi yolunda stabilize yol ve bakım çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Kurtuluş Yılmaz, Kırşehir, Akçakent, Mucur, Güncel

Kaynak: AA

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