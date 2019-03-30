Kırşehir'de Küpe ve Aşı İşlemleri İçin Yeni Araç

Kırşehir
Ticaret Borsası'nın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bir hafif ticari araç kiralayarak, teslim ettiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin
, yaptığı yazılı açıklamada, veteriner hekimlerin, küpe ve aşı işlemleri ile hayvancılığın gelişmesi için Ticaret Borsasının bir hafif ticari aracı kullanılmak üzere kuruma verdiğini belirtti.
Kentte hayvancılığın gelişmesi ve kurumlar arasındaki iletişim için örnek bir davranış sergilendiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Kırşehir'de 245 bin büyükkbaş, 257 bin küçükbaş ve 1 milyon kanatlı hayvan bulunuyor. Küpe affından ve aşı kampanyalarından dolayı kurumumuzdaki veteriner hekimlerimiz yoğun bir mesai harcıyorlar. Şuanda Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerimiz bir taraftan da hayvanları küpe takarken, başka bir ekibimiz ise şap ve genel sağlık durum aşısı yapmaktadır. Bundan dolayı da araç eksikliği çektiğimiz günlerde Kırşehir Ticaret Borsası iki ay süre ile araç kiralayarak 60 gün süre ile İl Müdürlüğümüz hizmetine vermiştir. Bu örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı Ticaret Borsası yönetim kurulu ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."
Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA