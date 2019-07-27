Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi
Kırşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi.27.07.2019 15:45
Kırşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kesimhane ve kurban komisyonlarının belirlediği alanlarda kurbanların kesilmesi gerektiği belirtildi.
Cadde, sokak ve parklarda kurban kesilmemesi, çevreye zarar verilmemesinin istendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kent merkezinde kurban satış yeri Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ticaret Borsasına ait canlı hayvan satış noktasıdır. Kurban kesim alanları ise Organize Sanayi Bölgesi'nde, Çiçekdağı ilçe yolundaki ve Özbağ'daki et kombineleri, Kuşdilli Mahallesi'ndeki Kapalı Pazaryeri olarak belirlenmiştir."
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kesimhane ve kurban komisyonlarının belirlediği alanlarda kurbanların kesilmesi gerektiği belirtildi.
Cadde, sokak ve parklarda kurban kesilmemesi, çevreye zarar verilmemesinin istendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kent merkezinde kurban satış yeri Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ticaret Borsasına ait canlı hayvan satış noktasıdır. Kurban kesim alanları ise Organize Sanayi Bölgesi'nde, Çiçekdağı ilçe yolundaki ve Özbağ'daki et kombineleri, Kuşdilli Mahallesi'ndeki Kapalı Pazaryeri olarak belirlenmiştir."
Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA