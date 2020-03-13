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Kırşehir'de, liselilerden 10 ton dezenfektan ürün üretimi

KIRŞEHİR'de meslek lisesi öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günde 10 ton dezenfektan ürün üretti.

13.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:16
Kırşehir'de, liselilerden 10 ton dezenfektan ürün üretimi

KIRŞEHİR'de meslek lisesi öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günde 10 ton dezenfektan ürün üretti. Hazırlanan ürünler, kentteki okullarda dağıtıldı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, ülkede koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından dezenfektan ürünlerinin üretimine başladı. Öğrenciler, 2 gün önce başlanan çalışmalar kapsamında, şu ana kadar 10 ton dezenfektan ürün üretti. Hazırlanan dezenfektan ürünler, kentte bulunan okullarda dağıtıldı. Okulun kimya teknolojisi öğretmeni Murat Güneş, "Şu anda ülkemizde görülen koronavirüs vakasıyla ilgili okullarımızda dezenfektan ürünleri yapıyoruz. İl ve ilçelerimizdeki okullara dezenfektan ürünler yetiştirmeye çalışıyoruz. Üretimimiz saat 23.00'e kadar devam etmektedir. Bu ürünler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün araçlarıyla okullara dağıtımı gerçekleştirilmektedir" dedi.

Okul müdürü Turan Altıok ise Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullara eş zamanlı ilaçlama konusunda talimat verildiğini kaydederek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün koordinesinde okulumuzun kimya teknoloji alanının yardımıyla virüsle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı'mızın vermiş olduğu karışım doğrultusunda bu ürünümüzü ürettik. Hızlı bir şekilde bu ürünlerin üretimini sağlamaktayız. Milletimizin sağlığı bizim için önemli. Ürünleri ilçelerdeki tüm okullara kamyonlarla gönderiyoruz. Şu ana kadar 10 ton üretim yaptık" diye konuştu.

Kimya Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Batuhan Baran ise öğretmenleri ile birlikte dezenfektan ürünler ürettiklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Kırşehir, Güncel

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