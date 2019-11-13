Haberler » Güncel » Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - Haber

Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Kırşehir'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.

13.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:16Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Hazreti Muhammed'in aile hayatını, örneklerle anlattı.
Konferansın sonunda Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:29 Anadolu Üniversitesi'nde 'Bütünleşik Bilgi Sistemi Modül Eğitimi' etkinliği
12:34 Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı gösterilerde B planına geçecek
12:34 FETÖ'nün Yargıtaydaki "danışma heyeti"nde yer alan eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a örgüt...
12:33 Pendik'te düğündeki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi
12:33 3'üncü kattan düşen üniversiteli Enes ağır yaralı
12:22 İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
11:36 Tayvan, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak
11:23 9 yıl önce kaybolan kadını, ilişki yaşadığı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:35:30