05.07.2019 13:46
Haberler» Güncel» Haber

Kırşehir'de motorize ekipler sahaya indi

Kırşehir

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak motosikletli ekipler, 2 haftalık eğitimin ardından şehir turu atarak çalışmalarına başladı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak motosikletli ekipler, 2 haftalık eğitimin ardından şehir turu atarak çalışmalarına başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapan yunus ekipleri kentte 15 personelle görev yapacak.
Kurum bünyesine yeni katılan motosikletli polis ekipleri, suç ve suçlular üzerindeki etkili imajı ve hızlı müdahale kabiliyetiyle çalışma yapacak. Bu sayede, suç ve suçluların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, hırsızlık, kavga ve diğer asayiş olaylarında müdahale süresinin kısaltılarak, şüpheli şahısların yakalanması sağlanacak.
Zorlu bir eğitim sürecinden geçen polisler, sürüş, atış ve kurtarma eğitimlerinin yanı sıra, insan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı.
Kent merkezindeki farklı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylara seri bir şekilde müdahalede edecek olan ekipler, diğer ekiplerin de daha etkin çalışmasına katkı sağlayacak.
Motorize ekipler, otomobilin giremediği yerlerdeki asayiş olayları, park, bahçe gibi mekanlarda oluşacak olaylar ile trafiğin yoğun olduğu bölgelerde pratik ve hızlı müdahale imkanıyla görev yapacak.
Kaynak: AA
kırşehir emniyet müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:40   Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı
14:40   Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu
14:39   Lokantaya gelen müşterilerin banka kartlarını kopyalamışlar
14:39   TOKAT Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı
14:39   Sivas'ta, 2 bin Mehmetçik yemin etti
14:39   SİİRT Pervari'de, zırhlı aracın geçişi sırasında patlama 2 asker yaralı
14:39   Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-3