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Kırşehir'de öğrenciler Neşet Ertaş türküleri okuyarak yarıştı

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de, liselerarası Neşet Ertaş Türküleri Okuma Ses Yarışması düzenlendi.

11.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:28
"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın memleketi 'de, liselerarası Neşet Ertaş Türküleri Okuma Ses Yarışması düzenlendi.
Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla Abdal müziği dünyaya yayılan ve müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Kırşehir'deki yarışmada 10 öğrenci yarıştı.
Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen finale, öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Öğrenciler yarışmada "Gönül Dağı", "Kar mı yağmış yüce dağlar başına", "Zor imiş meğer", "Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm", "Ahirim sensin", "Aşkın beni del eyledi", "Ağla sazım", "Karadır şu bahtım kara", "Yazımı kışa çevirdin", "Acem kızı", "Zülüf dökülmüş yüze" ve "Vay vay dünya" türkülerini okudu.
Türkülerin ardından Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinden Mehmet Emin Aslan birinci, Özel Bil Kolejinden Nigar Karakılıç ikinci ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yavuz Selim Sarıyıldız üçüncü oldu.
Protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
Ödül töreninin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, kentin müzik kültürünü genç nesillerle yaşatmak istediklerini belirterek, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olmamız, Kırşehir'in kültürünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ünlü saz ve söz ustası halk ozanı Neşet Ertaş'ı da türküleriyle yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.
Kırşehir'de öğrenciler Neşet Ertaş türküleri okuyarak yarıştı

Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA


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