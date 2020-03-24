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Kırşehir'de oğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, okullara gönderiliyor

KIRŞEHİR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeniyle ürettiği dezenfektanlar, kentte bulunan okullara dağıtılıyor.

24.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:22
Kırşehir'de oğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, okullara gönderiliyor

KIRŞEHİR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeniyle ürettiği dezenfektanlar, kentte bulunan okullara dağıtılıyor.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, ülkede koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından dezenfektan üretimine başladı. Günde 5 ile 7 ton arasında üretim yapan öğrenciler, son 1 haftada 35 ton dezenfektan üretti. Hazırlanan dezenfektanların büyük bir bölümü kentte bulunan okullara dağıtıldı. Ayrıca, üretilen dezenfektanlar ile toplu taşıma araçları temizleniyor.

Okul Müdürü Turan Altıok, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği orana göre dezenfektan üretimi yaptıklarını söyleyerek, "Burada üretilen ürünlerimizi, okullara ve kurum binalarının yanı sıra ilçelerimize gönderiyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin ürettiği dezenfektanlarla araçların temizliği yapılıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Anadolu Lisesi, Kırşehir, Güncel

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