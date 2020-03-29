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Kırşehir'de öğretmenler, 'siper maske' üretmeye başladı

KIRŞEHİR'de Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretimine başladı.

29.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:57
Kırşehir'de öğretmenler, 'siper maske' üretmeye başladı

KIRŞEHİR'de Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretimine başladı.

Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Bölümü öğretmenleri, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için siper maske geliştirmeye karar verdi. 7 gün önce çalışmalara başlayan 6 öğretmen, geçen çarşamba günü 3 boyutlu yazıcılarla maske üretmeye başladı.

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Musa Sargın, 2 hafta içinde 100 adet maske üretileceğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında sağlık çalışanlarımızın hastayla ilk müdahalesinde kendini koruması amacıyla siper maske üretiyoruz. Üretim yaparken öncelikle 3D yazıcılardan siper maskenin kafa yapısına uyumlu giydirme şeklini çıkartıyoruz. Daha sonra şeffaf maddelerle ön korumasını ve arka lastiğini takıyoruz. Diğer okullarımızdan gelen 3D yazıcılarla beraber önümüzdeki günlerde seri üretime başlayacağız. Hastanemizin ihtiyacını karşılamak için buradayız. Onlar bizim için hastanedeler, biz de onlar için üretiyoruz. 2 hafta içinde 100 adet üretmeyi düşünüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebini karşılayacak şekilde üretmeye çalışacağız" dedi.

'GÜNDE 30 SİPER MASKE ÜRETİYORUZ'

Günde 30 adet koruyucu siper maske üretebilecek bir sisteme sahip olduklarını belirten Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bayram Çakı ise, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir proje başlattık. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimize koruyucu siper maske tasarlıyoruz. Tasarımları 3D yazıcıları kullanarak yapıyoruz. Şu anda 6 adet yazıcımız var. Günde yaklaşık 30 adet koruyucu siper maske tasarlamaya çalışıyoruz. Bir maskenin çıkması 1 saat 27 dakika sürüyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Demir, Kırşehir, Güncel

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