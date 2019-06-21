21.06.2019 17:12
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Kırşehir'de öğretmenlere ilk yardım ve afet eğitimi

Kırşehir

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personel ve öğretmenlerine, arama, kurtarma, ilk yardım ve tahliye eğitimi verdi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personel ve öğretmenlerine, arama, kurtarma, ilk yardım ve tahliye eğitimi verdi.
İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde, okullarda öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin ardından öğretmen ve personellerin de afet konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmen ve personellere afet konusunda sahada bizzat görev alan arama kurtarma ekiplerince eğitim verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl AFAD Müdürlüğü konferans salonunda kentte görev yapan öğretmen ve personellere afetlere karşı verilen eğitimlerde, arama, kurtarma ve tahliye konularında temel bilgiler verildi. Temel afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelerine yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazlarının kurulumu, tanıtılması ve enkazda kullanımına yönelik uygulamalar anlatıldı. Kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, binalarda üst katlardan ve kuyudan kurtarma tekniklerine yönelik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da örnekler verildi. Okullarda öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin ardından öğretmen ve personellerin de afet konusunda bilinçlendirmesi amaçlanmıştır."
Kaynak: AA
Kırşehir , Güncel

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