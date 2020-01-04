Haberler » Güncel » Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği - Haber

Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği

Kırşehir AFAD Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık Atatürk İlkokulunda bina güvenliği ve tehlike anında yapılacakların anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

04.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:26 Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği
AFAD Müdürlüğü ekipleri, 24 Atatürk İlkokulunda bina güvenliği ve tehlike anında yapılacakların anlatıldığı etkinlik düzenlendi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul binası ve bahçesindeki etkinlikte, bina güvenliğinin nasıl oluşturulacağı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.
Yangın, deprem gibi afetler esnasında zarar görebilecek eşyaların tespit edilmesi, tehlike riskinin nasıl azaltılacağı, eşyaların sabitlenmesi veya yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamaların da anlatıldığı etkinlikte, AFAD ekipleri, okul binası giriş çıkışları, merdiven, kapı ve pencere çevreleri için yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.
Bina güvenliği etkinliğinde İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve okul amirleri de hazır bulundu.

Kırşehir, Aralık, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23   12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Haber
17:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü - Haber
17:21   Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Haber
17:20   TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması - Haber
17:19   AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın ziyaretleri - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 17:30:51