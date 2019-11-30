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Kırşehir'de okul sporları kros il birinciliği müsabakaları

Kırşehir'de okul sporları kros il birinciliği müsabakaları yapıldı.

30.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:44Kırşehir'de okul sporları kros il birinciliği müsabakaları
'de okul sporları kros il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Gençlik ve İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahallesindeki kros parkurunda düzenlenen yıldız ve gençler grubunda erkek kız kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Heyecanlı ve zorlu geçen yarışların sonunda yıldız kızlar kategorisinde Yunus Emre Orta Okulu birinci, Ömerhacılı Nurettin Aslan Ortaokulu ikinci, yıldız erkeklerde Yunus Emre Orta Okulu birinci, Cumhuriyet Orta Okulu ikinci oldu.
Genç kızlarda Kırşehir Lisesi birinci, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, genç erkeklerde Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, TOKİ Mesleki ve Teknik Lisesi ikinci oldu.
Yarışmaların sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri verdi.

Gölhisar, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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