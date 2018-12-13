Kırşehir'de Okul Takımları Basketbol Müsabakalarında Yarıştı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:34



13 Aralık 2018 Perşembe 16:34

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları faaliyet programında yer alan Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda oynanan il geneli final karşılaşmalarının ardından dereceye giren okul takımları belirlendi.Yapılan karşılaşmaların sonunda Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesini mağlup eden Kırşehir Lisesi, genç kızlar kategorisinde il birincisi oldu. Final mücadelesinde mağlup ayrılan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi, il ikinciliğinde kaldı.Genç erkekler kategorisindeki müsabakalar çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Ahi Evran Anadolu Lisesi final maçında Kaman İMKB Fen Lisesi karşısında galip geldi. Müsabakaların tamamlanmasıyla Genç erkeklerde Ahi Evran Anadolu Lisesi birinci, Kaman İMKB Fen Lisesi ikinci, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi ise üçüncülük elde etti.Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emre Aslan ve antrenörler tarafından takdim edildi.