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Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Kırşehir'de, cenaze evine taziyeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

14.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:59

'de, cenaze evine taziyeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek (51) ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, Çiçek'in diğer çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki 38 H 2600 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta Hacı Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile çocukları Yasin Çiçek (19) ve Seda Çiçek (18) olay yerinde hayatını kaybetti, Merve Nur Çiçek (14) ise, ağır yaralandı. Merve Nur, verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Kırşehir Ali Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve çocuklarının cesetleri de yapılan incelemeden sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.

TAZİYEYE GİDİYORLARDI

Akçakent ilçe belediyesinde şoför olarak çalışan Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittikleri öğrenildi. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte araca binmedikleri, Akçakent ilçesinde bulunan evlerinde kaldıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Kırşehir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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KAYA:Allah rahmet eylesin yakinlarina sabir versin insallah
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ASLANA YAKLAŞİLMAZ:Bunasil sürat bunasil sürmek ah haci ah neyabtin sen kana biladin ortaligi kim verdi ehliyete sa ya
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MERVE CAN:Ne büyük bir imtihan ne büyük bir acı Rabbim mekanlarını cennet eylesin geride kalanlara dayanma gücü versin
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BARIŞ:Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin INŞALLAH
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ZEKERİYA KARABULUT:ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN
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