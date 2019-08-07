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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

07.08.2019 18:12 Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Kırıkkale istikametine giden R. U., idaresindeki 06 DE 4969 plakalı otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile H.U,(7), Z.U., (5), A.U.,ve S.U., ile B.A ve Y.A. yaralandı. Yaralılar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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