Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Kırşehir
'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Kırıkkale
istikametine giden R. U., idaresindeki 06 DE 4969 plakalı otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile H.U,(7), Z.U., (5), A.U.,ve S.U., ile B.A ve Y.A. yaralandı. Yaralılar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR