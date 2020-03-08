Kırşehir'de otomobilin devrildi: 1 ölü
Kırşehir'de, otomobilin devrilmesi ile meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
08.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:58
Kırşehir 'de, otomobilin devrilmesi ile meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kuşdilli Mahallesi Şehit Coşkun Taş Caddesinde meydana geldi. Mustafa Mert (42) idaresindeki 40 AAP 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak, yol kenarına devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kuşdilli Mahallesi Şehit Coşkun Taş Caddesinde meydana geldi. Mustafa Mert (42) idaresindeki 40 AAP 754 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak, yol kenarına devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kırşehir'de otomobilin devrildi: 1 ölü
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