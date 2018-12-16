Kırşehir'de "Oyuncak Kardeşliği" Projesi

Mucur
Gençlik Merkezi ve Ahi Evran Üniversitesi
Mucur Meslek Yüksekokulu "Oyuncak Kardeşliği" projesini başlattı.
Mucur Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, oyuncak ve eğitici materyallerin, daha az erişim imkanı olan çocuklara ulaştırılması amacıyla proje hazırlandı.
Proje kapsamında kent merkezi ile Mucur ilçesinde 12-29 yaş arası üniversite öğrencileri ve gönüllü gençler tarafından afiş ve el broşürleri dağıtılarak oyuncak toplanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hazırlanan afişler, ilçenin ve ilimizin belli başlı önde gelen özel ve genel işletmelere dağıtıldı. Projeyle minik yüreklerin paylaşma duygularını geliştirerek güçlü ve duyarlı bir nesil yetiştirmek ve minik yüreklerde iz bırakmak istiyoruz. Bu projeyle bizim gibi düşünüp bizim gibi bir şeyler yapmak isteyenlere örnek teşkil edeceğimiz düşüncesindeyiz. Projeye destek vererek, oyuncak bırakmak isteyenler Bozdağ Sokak'taki Mucur Gençlik Merkezi'ne istedikleri zaman bırakabilirler."
Ahi Evran Üniversitesi,Mucur
16 Aralık 2018 Pazar 13:36