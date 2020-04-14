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Kırşehir'de pazar esnafı 150 aileye gıda yardımı yaptı

Kırşehir'de, ihtiyaç sahipleri için kampanya başlatan pazar esnafı, 150 aileye yardımda bulundu.

14.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:49
Kırşehir'de pazar esnafı 150 aileye gıda yardımı yaptı
Kırşehir 'de, ihtiyaç sahipleri için kampanya başlatan pazar esnafı, 150 aileye yardımda bulundu.
Kırşehir Sabit ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası öncülüğünde başlatılan kampanyada esnafın verdiği sebze, meyve, yumurta ve çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu malzemeler, kapalı pazar yerinde poşetlendi.
Mahalle muhtarlarının da yardımıyla araçlara yüklenen yardım paketleri, belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Oda Başkanı Süleyman Akagündüz, dağıtım öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya pazarcıların öncülüğünde 300'e yakın esnafın katkı sağladığını söyledi.
Poşetlerin içinde pırasadan elmaya, yumurtadan ekmeğe kadar çeşitli gıda maddeleri olduğunu belirten Akagündüz, ihtiyaç sahibi olan ve işini kaybeden 150 aileye yardımların ulaştırılacağını ifade etti.
Akagündüz, "Kırşehir pazar esnafı ile dar gelirli ve işini kaybetmiş vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledik. Bu duyarlı davranışa her kesimin katılımını bekliyoruz. Temel gıda ihtiyaçlarını esnaf arkadaşlarımızla topladık." dedi.
Öte yandan, gıda yardımı yapılacağını duyan ve pazar yerine gelen bazı vatandaşlar da poşetlerden alarak evlerine götürdü. Görevliler, vatandaşları sosyal mesafe kuralını ihlal etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
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