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Kırşehir'de pazar yerleri dezenfekte edildi

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kentteki pazar yerleri dezenfekte edildi.

21.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:36
Kırşehir'de pazar yerleri dezenfekte edildi
Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kentteki pazar yerleri dezenfekte edildi.
Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı kapalı pazar yeri ve Aşıkpaşa pazar yerini koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçladı.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirleri sıklaştırdıklarını, yoğunluk yaşanan alanları dezenfekte etmek için çalıştıklarını aktardı.
Ekicioğlu, "Aşıkpaşa Mahallesindeki pazar yeri ile Terme Caddesindeki kapalı pazar yerinde önce temizlik çalışması yaptık, ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hijyenik solüsyonla dezenfekte etti. Pazar yerleri kurulmadan önce ve sonra, ilaçlama çalışmalarımız devam edecek. Hemşehrilerimizin pazar alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamda yapmaları için gayret gösteriyoruz. Kapalı pazar yeri ve Aşıkpaşa pazar yerlerimiz, pazar ve pazartesi günleri de açık olacaktır." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırşehir, Güncel

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