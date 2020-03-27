Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırşehir'de pazar yerlerinde koronavirüs tedbirleri

Kırşehir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili yeni tedbirler alındı.

27.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:34
Kırşehir'de pazar yerlerinde koronavirüs tedbirleri
Kırşehir 'de, koronavirüs önlemleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili yeni tedbirler alındı.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak pazar yerleriyle ilgili yeni kararlar aldığı belirtildi.
Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, virüsün bulaşmasını engellemek için yoğunluk oluşması durumunda alternatif pazar yerleri ve günlerinin belirlenmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.
Açıklamada, pazar yerlerindeki tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olarak belirlendiğine işaret edilerek, bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi ve yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerleri parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.
Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetle satışının yapılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, alınan tedbirlerin zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetleyeceği kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kırşehir'de pazar yerlerinde koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı Haberler
CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: İstanbul'daki okullardan sağlık çalışanları siperlikli maske üretimi - Haber 13:44: SAÜ'de "Koronavirüs Küresel Takip Paneli" tasarlandı - Haber 13:43: Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi - Haber 13:43: Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı (1) - Haber 13:42: ANKARA Altındağ'da parklardaki banklar kaldırıldı - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber