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Kırşehir'de polislerin projesinde öğrencilere tekvando kursu verildi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nün "Sporla Yaşıyorum Projesi" kapsamında öğrencilere tekvando kursu verildi.

25.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:26Kırşehir'de polislerin projesinde öğrencilere tekvando kursu verildi
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nün "Sporla Yaşıyorum Projesi" kapsamında öğrencilere tekvando kursu verildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi ile kötü alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla proje hazırladı.
Cacabey Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen tekvando kursunda 8-15 yaş grubu erkek ve kız 130 öğrenci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı antrenörler refakatinde eğitim aldı.
Öğrencilerin, aynı zamanda topluma faydalı birey olarak yetişmeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları, kendine güven ve aidiyet duygusuna sahip olmaları hedeflendi.
Eğitimlerin ardından başarılı olan 44 öğrenciye tekvando kuşakları, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Karslı, Asayiş Şube Müdürü Celal Yurdakul ve antrenörleri tarafından takdim edildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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