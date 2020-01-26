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Kırşehir'de ruhsatsız 44 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi

Kırşehir'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 44 tabanca ve 6 av tüfeği bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

26.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:18Kırşehir'de ruhsatsız 44 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi
'de 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız 44 tabanca ve 6 av tüfeği bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah satanlara yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada ruhsatsız 44 tabanca, 40 şarjör, ruhsatsız 6 av tüfeği, 35 paket faturasız havai fişek, 12 paket tabanca fişeği ele geçirildi, İ.A ve F.B.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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