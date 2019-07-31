Haberler» Güncel» Haber

Kırşehir'de sağlık alanında karalama kampanyası iddiası

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, kentteki sağlık çalışmaları ve İl Sağlık Müdürlüğü hakkında yapılan karalama kampanyasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

31.07.2019 16:11 Kırşehir'de sağlık alanında karalama kampanyası iddiası
Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, kentteki sağlık çalışmaları ve İl Sağlık Müdürlüğü hakkında yapılan karalama kampanyasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Yavuz, yazılı açıklamasında, bazı internet sitelerinde 2 ay önce Kırşehir Sağlık İl Müdürlüğüne atanan Dr. Ali Bulut hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bu durumun kentteki sağlık çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.
Farklı tarihlerde Kırşehir'de sağlık çalışanları hakkında yapılan olumsuz haberlerin kamuoyunu rahatsız ettiğini, son yapılan haberlerle sağlık camiasına karşı olumsuz algı oluşturulmak istendiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
"İki ay önce Kırşehir'e atanan Bulut, geldiği günden bu yana sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri, aksaklıkları, yanlış uygulamaları tespit ederek çözüm üretmeye çalışmasının yanı sıra haksız, hukuksuz keyfiyete dayalı personel yer değişikliklerinin tespit edilmesini sağlamıştır. Personel yetersizliği görünen ve vatandaşla karşı karşıya gelinen alanlara görevlendirme yaparak iş akışını sağlamıştır. Bu durum sağlık alanında bazı kişileri rahatsız etmiş, bunun için de karalama kampanyası başlatmışlardır. Sağlık İl Müdürü Bulut'un eşinin Kırşehir'e tayin olmasının hukuksuz ve etik olmayan bir durum gibi gösterilmeye çalışılması tam manası ile akıl tutulmasıdır. Aile bütünlüğünün korunması için eşlere tüm kamu kurumlarında eş durumu mazeret tayini hakkı tanınmıştır, senelerdir uygulanmaktadır. Atama kararının bazı basın organlarına servis edilmesi sadede Bulut'u değil, kentteki sağlık camiasına, çalışmalara da zarar vermektedir. Sağlık çalışanlarına karşı hizmet noktasında zarar veren bu karalama kampanyası kabul edilemez. Umarım böyle olaylar bir kez daha yaşanmaz, sağlık camiası basına pozitif haberlerle yansır."

İl Sağlık Müdürlüğü, Yasin Yavuz, Ali Bulut, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:22   Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi
00:19   Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması
00:19   KONYA Otomobilin kaputundan cephanelik çıktı
00:17   Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı
00:16   Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
00:10   Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi
00:05   10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı