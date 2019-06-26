26.06.2019 16:50
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Kırşehir'de Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

Kırşehir

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulduğu bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulduğu bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararıyla fakültenin kurulmasının ardından Sağlık Yüksekokulu'nun Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürüldüğü belirtildi.
Sağlık Yüksekokulu'nun 1997-1998 eğitim öğretim yılında Gazi Ünivrersitesi'ne bağlı hemşirelik bölümü olarak açıldığı ifade edilen açıklamada, daha sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne bağlandığı dile getirildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya , akademik birimlerin daha iyi gelişimi için çok yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Yüksekokulun Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmesinin çok önemli bir gelişim olduğunu vurgulayan Karakaya, bu gelişme ile 8 olan fakülte sayımızın 9'a yükseldiğine dikkati çekerek, kaliteli ve alanında uzman akademisyenlerle geleceğin sağlık çalışanlarını yetiştirmeye ve onların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Ahi Evran Üniversitesi , Kırşehir , Güncel

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