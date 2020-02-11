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Kırşehir'de sağlık çalışanlarına "madde bağımlılığı ile mücadele" eğitimi verildi

Kırşehir'de, hekim, sağlık memuru, hemşire, ebe ve acil sağlık çalışanlarına yönelik "madde bağımlılığı ile mücadele" eğitimi verildi.

11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:34Kırşehir'de sağlık çalışanlarına
'de, hekim, sağlık memuru, hemşire, ebe ve acil sağlık çalışanlarına yönelik "madde bağımlılığı ile mücadele" eğitimi verildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Biriminin organizasyonunda Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "madde bağımlılığı ile mücadele" ve "çocuğa yönelik ihmal ve istismar" konularında eğitim faaliyeti düzenlendi.
Eğitim uzman Tabip Burak Çelik, "acil servislerde madde bağımlığına bakış" konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Toplantıda, ulusal nitelikli mücadele stratejileri sayesinde tüm kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde bağımlılığı engellemek için faaliyetler planlanarak eyleme geçildiği, bu kapsamda Kırşehir'de de çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Sağlık Memuru, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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