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Kırşehir'de sağlık ekipleri, Hollanda'dan gelen elektronik posta üzerine yaşlı çifte evlerinde...

Hollanda'da yaşayan gurbetçinin, koronavirüs önlemleri kapsamında Kırşehir'deki evlerinden çıkamayan yaşlı anne ve babasına yardım edilmesi talebini sağlık ekipleri yerine getirdi.

24.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
Kırşehir'de sağlık ekipleri, Hollanda'dan gelen elektronik posta üzerine yaşlı çifte evlerinde...
Hollanda 'da yaşayan gurbetçinin, koronavirüs önlemleri kapsamında Kırşehir 'deki evlerinden çıkamayan yaşlı anne ve babasına yardım edilmesi talebini sağlık ekipleri yerine getirdi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir mahallede eşiyle yaşayan Ganime Yavaş, Hollanda'daki oğlu Altan Yavaş'ı arayarak, hasta olduğunu ve evden çıkamadığını söyledi.
Altan Yavaş da elektronik posta yoluyla Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne ulaşarak, annesine yardımcı olunmasını istedi.
İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yaşlı karı kocaya ulaşarak müdahale etti. Ganime Yavaş ve 80 yaşındaki eşini muayene ederek tetkiklerini gerçekleştiren ekip, ciddi sağlık sorunuyla karşılaşmadı.
Ekipler, Altan Yavaş'ı arayıp, anne ve babasının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hollanda, Kırşehir, Anne, Sağlık

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