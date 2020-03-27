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Kırşehir'de sağlık kuruluşlarına 373 kişi alınacak

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kırşehir'de 210'u sağlık çalışanı olmak üzere toplam 373 kişinin kadroya alınacağını belirti.

27.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:48
Kırşehir'de sağlık kuruluşlarına 373 kişi alınacak
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli , Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kırşehir'de 210'u sağlık çalışanı olmak üzere toplam 373 kişinin kadroya alınacağını belirti.
Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin sağlık hizmetlerinin kalitesini bina, ekipman ve alt yapı yatırımlarının yanı sıra insan ve personel yatırımlarıyla da artırmaya devam ettiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 32 bin sağlık çalışanı atamasının kısa sürede yapılacağını ifade eden Koca, bu kapsamda Kırşehir'deki sağlık birimlerinde çalışmak üzere 2 diyetisyen, 3 fizyoterapist, 150 hemşire, 2 psikolog, 3 anestezi teknikeri, 1 diyaliz teknikeri, 2 eczane teknikeri, 10 ilk ve acil yardım teknikeri, 1 iş ve uğraşı terapisti, 5 laboratuvar teknikeri, 2 ortopedi teknikeri, 1 patolojik anatomi teknikeri, 10 röntgen teknikeri, 10 tıbbi sekreter, 10 ilk ve acil yardım teknisyeni olmak üzere toplam 210 sağlık çalışanının da atamasının yakın zamanda gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kırşehir'de istihdam edilmek üzere, 210 sağlık çalışanının yanı sıra kentteki sağlık hizmeti verilen tesislerde istihdam edilmek üzere sürekli işçi kapsamında 101 temizlik personeli, 32 güvenlik görevlisi ve 30 klinik destek personeli olmak üzere 163 işçi alımının da yapılacağını aktaran Kendirli, bu kısımdaki başvuruların 1 Nisan'a kadar www.iskur.gov.tr, e-devlet ve Alo 170 üzerinden yapılacağını, işe alımların kura çekimi ile gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, AK Parti, Kendirli, Kırşehir, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Kırşehir'de sağlık kuruluşlarına 373 kişi alınacak - Haberler

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