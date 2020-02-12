Haberler » Güncel » Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü - Haber

Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite-hastane iş birliğiyle sağlık sorunlarına çözüm ürettiklerini bildirdi.

12.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:50Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü
Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan , üniversite-hastane iş birliğiyle sağlık sorunlarına çözüm ürettiklerini bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, Karakaya ile rektörlük toplantı salonunda bir araya geldi.
Kentteki sağlık sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, yapılması gereken çalışmalar ve planlamalar belirlendi.
Karakaya, şehrin sağlık sorunlarını yakından takip ettiklerini, kaliteli sağlık hizmeti sağlanması için gayret gösterdiklerini belirtti.
Hastanenin akademik personel sayısının artırılmasını hedeflediklerini ifade eden Karakaya, "Nitelikli sağlık hizmeti verilmesiyle birlikte şehrin sağlık sorunları çözüme kavuşacaktır. Kırşehir'in akademik anlamda yakaladığı başarı önemli bir noktaya gelmiştir. Akademik ve uzman personel sayısını artırarak Kırşehir'de sağlık konusunda sorunları hızla çözmeyi istiyoruz. Üniversite ve hastane iş birliğiyle şehrin sağlık sorunlarına çözüm üretiyoruz. İnsan sağlığının önceliğinin farkındayız. İnsan sağlığı ihmale gelmeyecek en değerli varlıktır ve yapılan işin hataya yer verilmeyeceğinin de bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muttalip Çiçek ve Doç. Dr. Ali Güneş de yer aldı.

Karakaya, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
12.02.2020 15:30:01