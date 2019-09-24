Haberler » Güncel » Haber

Kırşehir'de sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yapıldı

Kırşehir'de, sağlıklı yaşama dikkat çekilmesi amacıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

24.09.2019 13:34Kırşehir'de sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yapıldı
Kırşehir'de, sağlıklı yaşama dikkat çekilmesi amacıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.
İl Sağlık ve Emniyet Müdürlüklerinin iş birliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Kervansaray Dağı eteklerinde gerçekleştirildi.
Kındam Mahallesi Ökse Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Dalakçı köyü Kervansaray Dağı eteklerindeki ormanlık alanlarda devam etti.
Sağlıklı yaşam yürüyüşüne, polis memurları, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yürüyüşle ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Hareketsiz yaşam, tüm dünyada giderek artan bir boyuta ulaşmıştır. Fiziksel hareketlilik birçok hastalık için önleyici, iyileştirici etkilere sahiptir. Yaşamın her döneminde sağlıklı yaşam, hayatın kalitesini de arttırmaktadır. Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Karslı, İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Barış Macit, Kordinasyon Şube Müdürü Erdal Özbek, Ahi Polis Merkezi Amiri Fatih Şen, çok sayıda emniyet ve sağlık personeli katıldı."

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:27 İstanbul'da 4.7 büyüklüğündeki deprem için açıklama
14:27 Engelli çocukları 'okul öncesi eğitim' ile buluşturacak proje
14:27 Antalya'da thomas cook mağduru tatilciler ülkelerine gönderildi
14:26 Polislerden kan bağışı
14:26 Çatıdan düşen yavru atmacayı aile hekimi tedavi etti
14:26 Şahin'den Alabalık tesisine ziyaret
14:25 Galatasaray'da derbi mesaisi başladı